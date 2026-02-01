Roma rientro lampo per Hermoso | sarò titolare con l' Udinese

Hermoso torna a Roma in fretta e già si prepara a scendere in campo contro l'Udinese. Dopo aver fatto rientro dalla nazionale, il difensore sarà titolare nella partita in Friuli, dove Gasperini potrà contare di nuovo su di lui nella linea a tre con Mancini e Ndicka. La sua presenza cambia le carte in tavola per il tecnico, che punta a rafforzare la difesa prima della sfida.

Per un attacco in emergenza c'è una difesa che torna a pieno regime. Gasp domani per Udine recupera infatti Mario Hermoso, che dovrebbe partire titolare nel terzetto completato da Mancini e Ndicka. Un ritorno lampo quello dello spagnolo, che ha anticipato di un paio di settimane il rientro rispetto alla tabella iniziale stabilita dopo la lesione di secondo grado all'ileopsoas rimediata contro il Torino. Leggeri miglioramenti anche per Ferguson ed El Shaarawy, che però dovrebbero tornare a disposizione con il Cagliari.

