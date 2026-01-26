Roma Hermoso accelera | possibile rientro lampo

Roma prende in considerazione un rientro rapido di Mario Hermoso, in seguito alla lesione di secondo grado all’ileopsoas subita il 18 gennaio contro il Torino. Il difensore spinge per tornare in campo prima del previsto, valutando di accelerare i tempi di recupero. La società monitora attentamente la situazione per valutare la possibilità di un rientro anticipato, compatibilmente con le condizioni fisiche del giocatore.

La Roma valuta un rientro anticipato in difesa. Mario Hermoso spinge per bruciare i tempi dopo la lesione di secondo grado all’ileopsoas rimediata il 18 gennaio contro il Torino. Lo scenario iniziale parlava di circa un mese di stop, ma nelle ultime ore arrivano segnali incoraggianti. Gian Piero Gasperini osserva con attenzione: il centrale spagnolo punta a tornare a disposizione già per Udinese–Roma di lunedì. Un recupero in tempi record che cambierebbe le rotazioni nel reparto arretrato. La decisione definitiva arriverà dopo le verifiche cliniche dei prossimi giorni. C’è prudenza, ma anche ottimismo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

