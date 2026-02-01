Roma incidente mortale al Collatino | 18enne investito e ucciso dal conducente di una Smart

Questa mattina a Roma, un ragazzo di 18 anni è stato investito e ucciso da un’auto in via Filippo Fiorentini, nel quartiere Collatino. Il conducente della Smart coinvolta si è fermato subito dopo l’impatto, ma per il giovane non c’è stato niente da fare. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Ancora una volta, un fine settimana macchiato dal sangue di un incidente stradale fatale. E’ a Roma, in via Filippo Fiorentini, che si registrata l’ennesima vittima della strada. E purtroppo, anche giovanissima. Ebbene, dalle prime indiscrezioni, si tratterebbe di un ragazzo di 18 anni che nella notte tra sabato e domenica è stato investito da un’automobile, guidata da un 32enne. Sul luogo della tragedia, immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il ragazzo che è deceduto sul posto. Le forze dell’ordine hanno quindi messo in sicurezza l’intera zona limitrofa, impendendo il transito ai pedoni e interdicendo il traffico, affinché potessero essere svolti tutti i rilievi necessari ai fini delle indagini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

