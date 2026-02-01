Incidente mortale a Roma 18enne travolto e ucciso al Tiburtino

Questa notte a Roma, un giovane di 18 anni ha perso la vita in un incidente lungo una strada del quartiere Tiburtino. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo è stato travolto da un veicolo e non ha avuto scampo. La polizia sta lavorando per identificare il conducente e chiarire cosa sia successo. La comunità si stringe intorno alla famiglia della vittima, ancora sconvolta per questa tragedia.

Roma, 1 febbraio 2026 – Roma – Una notte qualunque, una strada del Tiburtino, poi l'impatto che non lascia scampo. Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto in via Filippo Fiorentini, all'altezza del civico 7. Secondo quanto ricostruito, il giovane, di nazionalità italiana, è stato travolto da una Smart condotta da un uomo di 32 anni, anche lui italiano. L'impatto è stato violento e per il 18enne non c'è stato nulla da fare: i soccorsi, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto che constatarne il decesso. Il veicolo coinvolto è stato posto sotto sequestro, mentre il conducente è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test di rito, come previsto dalle procedure in questi casi.

