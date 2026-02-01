Roma incidente mortale al Tiburtino | 18enne investito e ucciso

Da periodicodaily.com 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 18 anni è stato investito e ucciso ieri sera a Roma, in via Filippo Fiorentini nel quartiere Tiburtino. La polizia ha già avviato le indagini per capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità. La strada è stata chiusa al traffico mentre i soccorritori hanno cercato di rianimare il ragazzo, ma senza successo. La comunità è sotto shock per questa tragedia.

(Adnkronos) – Un 18enne è stato investito e ucciso a Roma, in via Filippo Fiorentini al Tiburtino. E' successo ieri nella tarda serata. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti in prossimità del civico 7. Il ragazzo, italiano, è stato investito da un 32enne, anche lui di nazionalità italiana, che si trovava alla guida di una Smart. Inutili i soccorsi per il 18enne, che è deceduto sul posto. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e il conducente accompagnato presso l’ospedale per essere sottoposto ai test di rito. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono in carico ai caschi bianchi del VI Gruppo Torri.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Approfondimenti su Roma Tiburtino

Incidente a Roma: 69enne investito e ucciso da una automobilista

Nel pomeriggio di oggi, 9 dicembre, a Roma, un uomo di 69 anni è stato investito e ucciso da un'auto in zona Mezzocammino, nel IX municipio.

Investito mentre attraversa la strada: uomo di 51 anni perde la vita. L’incidente mortale domenica sera davanti a Villa Pamphilj, a Roma

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Roma, incidente mortale sulla Cristoforo Colombo: le indagini - Storie italiane 27/10/2025

Video Roma, incidente mortale sulla Cristoforo Colombo: le indagini - Storie italiane 27/10/2025

Ultime notizie su Roma Tiburtino

Argomenti discussi: Auto contro pullman nel Viterbese, un morto e due feriti gravi a Capranica. Strada chiusa diverse ore; Incidente viadotto della Magliana, scontro tra due auto: 7 feriti. Tra loro anche un bambino; Incidente a Roma, negativo a droga e alcol il 22enne alla guida dell'altra auto; Tragico incidente stradale per sette tifosi del PAOK: lo scontro è fatale.

roma incidente mortale alRoma in lacrime, allenatore muore in schianto frontale: ecco cosa è successo davveroRoma si è svegliata sconvolta per un incidente mortale sulla Via Casilina, dove un frontale ha trasformato un normale tragitto in tragedia. Le sirene, i ... assodigitale.it

roma incidente mortale alInvestito da un'auto, muore un diciottenne a RomaIntervento di diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale in via Filippo Fiorentini per un incidente stradale mortale avvenuto, in prossimità del civico 7, nella tarda serata di ieri. Un r ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.