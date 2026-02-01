Roma incidente mortale al Tiburtino | 18enne investito e ucciso

Un giovane di 18 anni è stato investito e ucciso ieri sera a Roma, in via Filippo Fiorentini nel quartiere Tiburtino. La polizia ha già avviato le indagini per capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità. La strada è stata chiusa al traffico mentre i soccorritori hanno cercato di rianimare il ragazzo, ma senza successo. La comunità è sotto shock per questa tragedia.

(Adnkronos) – Un 18enne è stato investito e ucciso a Roma, in via Filippo Fiorentini al Tiburtino. E' successo ieri nella tarda serata. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti in prossimità del civico 7. Il ragazzo, italiano, è stato investito da un 32enne, anche lui di nazionalità italiana, che si trovava alla guida di una Smart. Inutili i soccorsi per il 18enne, che è deceduto sul posto. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e il conducente accompagnato presso l’ospedale per essere sottoposto ai test di rito. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono in carico ai caschi bianchi del VI Gruppo Torri.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

