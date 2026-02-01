Questa mattina si fa più concreta la trattativa tra Roma e Bayern Monaco per il trasferimento di Zaragoza. L’accordo dovrebbe essere siglato a breve, con una cifra di circa 2 milioni di euro per il prestito e 13 milioni in caso di riscatto. Ora si aspetta solo il via libera del Celta Vigo, club in cui Zaragoza è attualmente in prestito. Se tutto va come previsto, il giocatore potrebbe presto cambiare maglia.

La Roma ci ha provato fino alla fine, anche nella giornata di ieri. Poi, però, si è arresa e ha capito che per Christopher Nkunku non c’era più niente da fare, con l’attaccante francese che non ha alcuna intenzione di muoversi da Milano. Almeno fino a giugno. Ed allora Massara ha virato altrove, in Germania, andando a bussare alla porta del Bayern Monaco per Bryan Zaragoza. Già, perché il folletto spagnolo gioca al Celta Vigo, in Spagna, ma è di proprietà del club tedesco. Che ieri si è mosso proprio con il Celta per l’interruzione del prestito, per poi “girare” il giocatore alla Roma. La trattativa è avviatissima e potrebbe vedere la fumata bianca già oggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, ecco i dribbling: accordo col Bayern per Zaragoza, le cifre

Approfondimenti su Roma Bayern

La Roma sta valutando un nuovo nome per rinforzare le corsie offensive.

La Roma si muove con decisione per portare Bryan Zaragoza in giallorosso.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Roma Bayern

Argomenti discussi: Roma, ecco i dribbling: accordo per Zaragoza. Oggi la fumata bianca -; Rassegna Stampa | Roma ecco i dribbling. Accordo col Bayern per l'ala Zaragoza. Arriva in prestito; Il dribbling come rifugio, Simeone come guida: ecco Carrasco, l’artista della fascia; Il dribbling come rifugio, Simeone come guida: ecco Carrasco, l'artista della fascia.

Il dribbling come rifugio, Simeone come guida: ecco Carrasco, l'artista della fasciaNato a Bruxelles da padre portoghese e madre spagnola, Carrasco alla nascita porta il doppio cognome Ferreira - Carrasco , ma, a causa di rapporti poco amichevoli con il padre, decide in seguito ... virgilio.it

Venturino: La Roma, una squadra con una grande storia. Dribbling e tiro le mie specialitàIl nuovo acquisto ha parlato ai canali ufficiali del club: Non vedo l'ora di incontrare i nostri tifosi. Messi il mio idolo. De Rossi mi ha detto che imparerò tanto qui ... ilromanista.eu

Alla scoperta di Bryan Zaragoza: ecco chi è l'obiettivo della Roma e l'incubo del Barcellona Ama puntare i difensori grazie alla sua incredibile rapidità: "Gioco per il dribbling e non per rincorrere il pallone" Leggi il nostro focus https://tinyurl.co - facebook.com facebook

Malaga, il barrio e l’arte del dribbling: chi è #Zaragoza, il nuovo obiettivo della Roma #ASRoma x.com