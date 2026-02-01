Roma ecco i dribbling | accordo col Bayern per Zaragoza le cifre
Questa mattina si fa più concreta la trattativa tra Roma e Bayern Monaco per il trasferimento di Zaragoza. L’accordo dovrebbe essere siglato a breve, con una cifra di circa 2 milioni di euro per il prestito e 13 milioni in caso di riscatto. Ora si aspetta solo il via libera del Celta Vigo, club in cui Zaragoza è attualmente in prestito. Se tutto va come previsto, il giocatore potrebbe presto cambiare maglia.
La Roma ci ha provato fino alla fine, anche nella giornata di ieri. Poi, però, si è arresa e ha capito che per Christopher Nkunku non c’era più niente da fare, con l’attaccante francese che non ha alcuna intenzione di muoversi da Milano. Almeno fino a giugno. Ed allora Massara ha virato altrove, in Germania, andando a bussare alla porta del Bayern Monaco per Bryan Zaragoza. Già, perché il folletto spagnolo gioca al Celta Vigo, in Spagna, ma è di proprietà del club tedesco. Che ieri si è mosso proprio con il Celta per l’interruzione del prestito, per poi “girare” il giocatore alla Roma. La trattativa è avviatissima e potrebbe vedere la fumata bianca già oggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
