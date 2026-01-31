Roma idea Zaragoza per l’esterno | proposta dal Bayern

La Roma sta valutando un nuovo nome per rinforzare le corsie offensive. Nei giorni scorsi, è arrivata una proposta dal Bayern Monaco: Bryan Zaragoza, esterno del Celta Vigo e classe 2001, potrebbe essere il prossimo colpo giallorosso. La società sta analizzando i dettagli prima di muoversi definitivamente.

Spunta un nome nuovo per le corsie offensive della Roma. Nelle ultime ore ai giallorossi è stato proposto Bryan Zaragoza, esterno classe 2001 attualmente al Celta Vigo, ma di proprietà del Bayern Monaco. Profilo rapido e tecnico, Zaragoza ha collezionato 19 presenze e un gol in Liga, oltre a una rete in Europa League contro il Bologna. La formula convince Trigoria: prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 13.

