Roma crollato albero sui Fori Imperiali | tre persone ferite lievi

Questa mattina un albero è crollato sui Fori Imperiali a Roma. Tre persone sono rimaste leggermente ferite e sono state soccorse subito. I passanti si sono spaventati, ma fortunatamente nessuno ha avuto gravi conseguenze. I vigili del fuoco e le ambulanze sono intervenuti in fretta per assistenza e messa in sicurezza della zona. La strada è stata chiusa temporaneamente mentre si lavorava per rimuovere i rami e l’albero. Le cause del cedimento sono ancora da chiarire.

L'albero ha coinvolto nella sua caduta una ragazza e due uomini. Immediato l'intervento dei soccorritori. È il terzo pino crollato nella zona nel giro di un mese "Se un albero cade in una foresta e nessuno è lì a sentirlo, fa rumore?" si chiedeva il filosofo George Berkeley, sostenendo che gli oggetti esistono solo nella misura in cui sono percepiti. Quel che è certo è che il grosso pino crollato oggi alle 13.30 circa lungo via dei Fori Imperiali, a Roma, non solo è stato visto e udito da decine di cittadini e turisti ma, nella caduta, ha colpito e lasciato sui sanpietrini anche tre feriti, fortunatamente lievi.

