Caos Roma crolla un albero ai Fori Imperiali | tre persone schiacciate

Questa mattina a Roma, un pino si è abbattuto in via dei Fori Imperiali, nel cuore della città. Tre persone sono rimaste schiacciate sotto i rami e il tronco. Sono state immediatamente soccorse dai passanti e dai vigili del fuoco, ma la scena è stata caotica e spaventosa. La polizia ha chiuso la strada e sta cercando di fare chiarezza sull’accaduto.

Un pino è crollato questa mattina, domenica 1° febbraio, in via dei Fori Imperiali, nel centro di Roma, schiacciando alcune persone che si trovavano a passare nella zona in quel momento. L’area, come spesso accade nelle ore mattutine, era affollata da residenti e turisti, attirati da uno dei percorsi più suggestivi della città. Il cedimento improvviso ha provocato attimi di panico tra i presenti, costretti ad allontanarsi rapidamente per evitare conseguenze peggiori. Il crollo arriva a poche settimane da un episodio analogo avvenuto nello stesso viale, riaccendendo l’attenzione sulle condizioni degli alberi lungo una delle arterie più frequentate della Capitale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caos Roma, crolla un albero ai Fori Imperiali: tre persone schiacciate Approfondimenti su Fori Imperiali Albero crolla ai Fori Imperiali, tre feriti. È il terzo in un mese Un altro albero è caduto ai Fori Imperiali di Roma. Paura a Roma, crolla un albero in via dei Fori Imperiali: intervengono i vigili del fuoco Questa mattina a Roma, in via dei Fori Imperiali, un albero è improvvisamente crollato, creando preoccupazione tra i residenti e i passanti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Fori Imperiali Argomenti discussi: Crolla un pezzo dal ponte del Mandrione: via di Porta Furba chiusa, caos e disagi; Maltempo, oltre dieci alberi caduti a Roma: auto danneggiate, colpito un bus alla Balduina; Maltempo a Roma, infiltrazioni e acqua nelle aule: monta la protesta degli studenti; Roma: temporali, allagamenti, traffico e diversi alberi caduti. La protesta dei residenti di Bel Poggio: Isolati. Roma, crolla un pino in via dei Fori Imperiali: tre persone schiacciate e ferite. Ambulanze sul postoAncora un crollo di un pino in viale dei Fori Imperiali, nel cuore di Roma: a distanza di poche settimane un altro pino è caduto questa mattina, domenica 1° febbraio, nel centro ... ilmessaggero.it Maltempo Roma, albero crolla su un'auto all'Eur. Temporali e allerta vento fino a domani, scuole chiuse a FrosinoneDisagi a Roma per il maltempo che sta colpendo la città. Un'area di bassa pressione sta attualmente interessando il Lazio, portando condizioni di instabilità meteo con piogge ... ilmessaggero.it Lontano dal caos di Roma, immersa nel verde dei Monti Prenestini, c’è la casa di Gabriel Garko. Una villa a Zagarolo circondata da giardini immensi, silenzio, natura… e soprattutto vite che respirano libertà. Qui non ci sono solo muri e lusso. Ci sono cani che - facebook.com facebook SCUOLE NEL CAOS A ROMA Famiglie lasciate sole, bambini ammassati, personale insufficiente. In troppe scuole dell’infanzia di Roma i genitori vivono ogni giorno nell’incertezza: x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.