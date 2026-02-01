Roma crolla un pino ai Fori Imperiali | ferita una ragazza

Questa mattina ai Fori Imperiali un pino si è schiantato sulla strada, ferendo una ragazza che passava di lì. L’albero si è improvvisamente piegato e ha colpito la donna, che ora è sotto le cure dei sanitari. La zona è stata subito transennata, mentre i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza. Nessuno altri è rimasto coinvolto.

La donna trasportata all'ospedale Sant'Eugenio. È il terzo albero che cade sulla strada del Centro Storico dall'inizio di quest'anno. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia locale Un albero è crollato ai Fori Imperiali ed ha colpito una ragazza. Il pino ha ceduto nella tarda mattinata di oggi - domenica 1 febbraio - ferendo una donna che si trovava sulla strada del Centro Storico di Roma. La giovane è stata trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale Santo Spirito ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto oltre al 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Fori Imperiali Maltempo a Roma, crolla pino di 20 metri ai Fori Imperiali A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse a Roma, un pino di oltre 20 metri si è abbattuto domenica sera in via dei Fori Imperiali, vicino al Colosseo. Crolla un pino di 20 metri a Roma: paura su via dei Fori Imperiali A Roma, nelle prime ore della sera, un pino di circa 20 metri si è abbattuto lungo via dei Fori Imperiali, causando timori tra i passanti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Fori Imperiali Argomenti discussi: Maltempo, oltre dieci alberi caduti a Roma: auto danneggiate, colpito un bus alla Balduina; Maltempo a Roma, albero cade su auto all'Eur: un ferito; Roma: temporali, allagamenti, traffico e diversi alberi caduti. La protesta dei residenti di Bel Poggio: Isolati; Albero caduto in viale Trastevere: linee tram 3 e 8 sostituite da navette. Roma, crolla un pino in via dei Fori Imperiali: tre persone schiacciate e ferite. Ambulanze sul postoAncora un crollo di un pino in viale dei Fori Imperiali, nel cuore di Roma: a distanza di poche settimane un altro pino è caduto questa mattina, domenica 1° febbraio, nel centro ... ilmessaggero.it Roma, crolla un pino ai Fori Imperiali: ferita una ragazzaPoco fa è crollato un pino in via dei Fori Imperiali a Roma tra i turisti e romani rimasti attoniti. Una ragazza è rimasta ferita, i Vigili del Fuoco stanno operando sul posto per escludere il ... meridiananotizie.it Al via i lavori su Via dei Fori Imperiali per il ripristino di circa 22.000 mq di sampietrini fino a Piazza del Colosseo. La carreggiata sarà ridotta per lasciare più spazio ai pedoni, anche in risposta al forte aumento dei flussi dopo l’apertura della nuova stazione Co - facebook.com facebook Chiusa via dei Fori Imperiali dalle ore 07:13 del 05/01/2026 alle 23:00 del 06/01/2026 su disposizione della Polizia Locale Deviate le linee bus 51, 75, 85, 87, 117 e 118. Info: tinyurl.com/yerthwnm x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.