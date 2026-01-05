Maltempo a Roma crolla pino di 20 metri ai Fori Imperiali

A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse a Roma, un pino di oltre 20 metri si è abbattuto domenica sera in via dei Fori Imperiali, vicino al Colosseo. L’incidente si è verificato durante l’ondata di maltempo che ha interessato la città nelle ultime ore. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma si stanno valutando le operazioni di messa in sicurezza e i possibili interventi.

Dopo l'ondata di maltempo che ha colpito Roma nelle ultime ore, un pino di oltre 20 metri è crollato nella serata di domenica in via dei Fori Imperiali, nella zona del Colosseo. L'albero è caduto all'altezza del punto informativo turistico, vicino agli ingressi della stazione della metro C, a un centinaio di metri da largo Corrado Ricci e dalla Torre dei Conti. Sul posto la polizia Locale e i Vigili del fuoco che hanno transennato l'area. Non risulterebbero feriti.

Bomba d'acqua su Roma, un pino di 20 metri crolla su via dei Fori Imperiali: tragedia sfiorata - Dopo l'ondata di maltempo che ha colpito Roma nelle ultime ore, un pino di oltre 20 metri è crollato nella serata di oggi a via dei Fori Imperiali, nella zona del ... leggo.it

Cade un pino secolare ai Fori Imperiali: maltempo e pioggia bloccano la strada vicino al Colosseo - Un pino secolare è caduto in via dei Fori Imperiali, a pochi passi dal Colosseo, nella serata ... ilmessaggero.it

MALTEMPO A ROMA !! UNENORME PINO MARITTIMO E’ CROLLATO a in via dei Fori Imperiali, vicino al Colosseo, altre intense piogge sono previste nella capitale !!!! - facebook.com facebook

#Maltempo, paura a #Roma: crolla un grosso albero vicino al #Colosseo x.com

