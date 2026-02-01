Roma | cade pino in via dei Fori Imperiali tre feriti lievi

Paura nel cuore di Roma, in via dei Fori Imperiali. Alle 13:30 di oggi, un pino si è abbattuto improvvisamente, coinvolgendo alcune persone. Tre persone sono rimaste leggermente ferite, ma fortunatamente non sono gravi. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono intervenuti subito per mettere in sicurezza l’area e soccorrere i feriti. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Paura al centro di Roma. Cade un albero in via Fori Imperiali. Alle 13:30 circa, in via Fori Imperiali, all'altezza del Foro Traiano, un albero ad alto fusto è caduto a terra per cause attualmente in fase di accertamento. Questo evento ha provocato il ferimento lieve di tre persone, che sono state prontamente assistite. Interventi delle forze dell'ordine. Immediatamente dopo l'incidente, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i carabinieri del comando di piazza Venezia. I vigili del fuoco sono attualmente impegnati nella rimozione della chioma del pino, al fine di verificare che non ci siano ulteriori persone coinvolte nell'incidente.

