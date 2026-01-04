Crolla un pino di 20 metri a Roma | paura su via dei Fori Imperiali
A Roma, nelle prime ore della sera, un pino di circa 20 metri si è abbattuto lungo via dei Fori Imperiali, causando timori tra i passanti. L’incidente si è verificato a causa delle intemperie che hanno interessato il centro storico, evidenziando le conseguenze del maltempo sulla rete urbana. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma i danni e le ripercussioni sulla viabilità sono ancora da valutare.
I danni del maltempo si sono abbattuti sul centro di Roma. Poco prima delle 21 un grosso pino di 20 metri è caduto nella zona del Colosseo, lungo via dei Fori Imperiali, all’altezza del punto informativo turistico e dell’incrocio con via del Tempio della Pace, a circa cento metri da largo Corrado. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Paura nel cuore di Roma: crolla parzialmente la Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Quattro operai coinvolti, uno dei quali è grave
Leggi anche: Paura a Roma, crolla parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operai tratti in salvo dalle macerie
Crolla un pino a pochi metri da un bambino - A Follonica, crollo di un pino nella pineta di Levante: un bambino fortunatamente illeso. lanazione.it
Crolla un pino di dieci metri. Danni al muretto di una casa - Un pino domestico di quasi 10 metri è caduto nella notte tra martedì e mercoledì a San Giovanni in via Gramsci a pochi metri anche dalla farmacia e dal centro. ilrestodelcarlino.it
Tragedia sfiorata nella notte a Tagliacozzo: pino crolla su una casa in via Corrado d’Alessandro - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.