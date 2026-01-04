Crolla un pino di 20 metri a Roma | paura su via dei Fori Imperiali

A Roma, nelle prime ore della sera, un pino di circa 20 metri si è abbattuto lungo via dei Fori Imperiali, causando timori tra i passanti. L’incidente si è verificato a causa delle intemperie che hanno interessato il centro storico, evidenziando le conseguenze del maltempo sulla rete urbana. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma i danni e le ripercussioni sulla viabilità sono ancora da valutare.

