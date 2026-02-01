Roma cade albero in via dei Fori Imperiali | 3 passanti feriti

Questa mattina, in via dei Fori Imperiali a Roma, un albero si è improvvisamente staccato e è caduto sulla strada. Tre passanti sono rimasti feriti, tutti portati in ospedale per le prime cure. La zona è stata immediatamente transennata, mentre le squadre di pronto intervento lavorano per mettere in sicurezza l’area. I vigili del fuoco stanno valutando le cause del cedimento. Nessuno dei feriti è in condizioni gravi.

(Adnkronos) – Un albero è caduto intorno alle 13.30 in via dei Fori Imperiali a Roma, all'altezza del Foro di Traiano. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve. I vigili del fuoco stanno rimuovendo la chioma del pino per accertare che non vi siano altre persone coinvolte. Sul posto Polizia Roma Capitale e i carabinieri del Comando di piazza Venezia che stanno fornendo ausilio. I tre passanti rimasti leggermente ferite, una 17enne italiana e due uomini stranieri di 34 e 42 anni, sono state trasportate presso gli ospedali della Capitale per gli accertamenti medici del caso. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro sono tuttora impegnati nella delimitazione della zona fino al termine delle operazioni di verifica e ripristino delle condizioni di sicurezza.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Stamattina alle 5, in via dei Fori Imperiali a Roma, un albero è caduto e è stato prontamente rimosso dai vigili del fuoco.

Questa mattina a Roma, in via dei Fori Imperiali, si è verificato il crollo di un albero all'altezza del civico 1.

