Roma cade albero in via dei Fori Imperiali | nessun ferito

Stamattina alle 5, in via dei Fori Imperiali a Roma, un albero è caduto e è stato prontamente rimosso dai vigili del fuoco. Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti né danni alle persone. L’intervento si inserisce nelle attività di manutenzione e sicurezza del patrimonio arboreo urbano della capitale.

(Adnkronos) – Intervento dei vigili del fuoco, stamattina alle ore 5, in via dei Fori Imperiali nel cuore di Roma, per la caduta e la rimozione di un albero. A quanto si apprende dai vigili del fuoco nessuna persona è rimasta coinvolta.

