Roma | albero cade in via dei Fori Imperiali nessun ferito

Questa mattina a Roma, in via dei Fori Imperiali, si è verificato il crollo di un albero all’altezza del civico 1. Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti. La zona è stata messa in sicurezza e sono in corso le verifiche per valutare eventuali interventi di rimozione. L’episodio evidenzia l’importanza di monitorare regolarmente gli alberi urbani per garantire la sicurezza pubblica.

Questa mattina, un albero è crollato in via dei Fori Imperiali, precisamente all’altezza del civico 1, nella città di Roma. L’intervento dei vigili del fuoco della sede centrale è avvenuto intorno alle 5:00, quando una squadra specializzata è stata mobilitata per gestire la situazione, utilizzando un’autoscala per facilitare la rimozione dell’albero caduto. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Questo evento rappresenta il secondo episodio di questo tipo in un breve lasso di tempo nella medesima area: infatti, nella serata di domenica scorsa, un pino di oltre 20 metri di altezza era già crollato sempre in via dei Fori Imperiali, nei pressi del Colosseo, esattamente all’altezza del punto informativo turistico situato vicino agli ingressi della stazione della Metro C, a circa cento metri da largo Corrado Ricci e dalla Torre dei Conti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

