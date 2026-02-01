Roma auto investe pedone nella notte | morto un 18enne

Questa notte a Roma, un 18enne è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in via Filippo Fiorentini. L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 7, poco dopo le 23. La vittima, che si trovava in strada, è deceduta sul colpo. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 32 anni, anche lui italiano. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per il ragazzo non c’era più niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica.

Incidente stradale nella tarda serata di ieri sera a Roma, in via Filippo Fiorentini, dove un 18enne è stato investito mentre stava attraversando la strada all’altezza del civico 7, da un 32enne alla guida di una Smart: sia la vittima che il 32enne sono di nazionalità italiana. Numerose le pattuglie intervenute della polizia locale di Roma Capitale. Inutili i soccorsi per il ragazzo, che è deceduto sul posto. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e il conducente accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test di rito. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono in carico ai caschi bianchi del VI Gruppo Torri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

