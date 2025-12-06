Roma suv investe un pedone all' Eur | morto un 27enne Indagini in corso

Un 27enne è morto investito ieri sera da una Porsche Cayenne guidata da un ragazzo di 28 anni in zona Eur, a Roma. L'incidente è avvenuto in viale della Grande Muraglia, in prossimità del civico 540, e sul posto sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale. Il conducente del veicolo è stato sottoposto agli accertamenti presso l'ospedale Sant'Eugenio e sono tuttora in corso le indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

