Dopo il crollo del pino chiusa via dei Fori Imperiali fino al 23 del 6 gennaio

A seguito del crollo di un grande pino secolare avvenuto ieri sera, via dei Fori Imperiali è stata chiusa al traffico da questa mattina alle 7.13. La chiusura, valida fino al 23 giugno, interessa una delle zone più frequentate di Roma, garantendo la sicurezza dei cittadini e dei visitatori. La situazione sarà monitorata costantemente per valutare eventuali aggiornamenti o riaperture.

Via dei Fori Imperiali è stata chiusa al traffico a partire dalle 7.13 di questa mattina dopo il crollo di un grosso pino secolare avvenuto ieri sera intorno alle 21, in una delle aree più frequentate di Roma. Un crollo verificatosi nei pressi del Colosseo, lungo l'asse monumentale, all'altezza del punto informativo turistico e all'incrocio con via del Tempio della Pace, a circa 100 metri da largo Corrado Ricci. Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato, della polizia locale di Roma Capitale, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area.

