Ancora spari a Rogoredo ruba una pistola e spara agli agenti | ferito gravemente uno straniero

Ancora sparatorie a Milano. Questa volta, a Rogoredo, un uomo ha rubato una pistola a una guardia giurata e ha aperto il fuoco contro gli agenti. Durante il conflitto a fuoco, uno straniero è rimasto gravemente ferito. La polizia sta cercando di capire cosa abbia spinto l’uomo a reagire così, mentre la zona è ancora sotto shock.

Nuova sparatoria a Milano, tra la polizia e un rapinatore in piazza Mistral. Un uomo, probabilmente di origine asiatica, ha rubato la pistola a una guardia giurata che stava andando a lavoro e ha ingaggiato un conflitto a fuoco con gli agenti che lo hanno intercettato in strada. Stando alle prime informazioni, ha esploso almentro tre colpi, alcuni dei quali avrebbero colpito l'auto di servizio. A quel punto gli uomini dell'Uopi - le unità specializzate create all'indomani degli attentati del Bataclan del 2015 - hanno risposto al fuoco ferendolo in maniera grave. Nessun membro delle forze dell'ordine sarebbe rimasto ferito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Nella zona di Rogoredo a Milano, in via Impastato, si sono verificati degli spari che hanno portato alla morte di un giovane di 20 anni.

