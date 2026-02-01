Roberto Palumbo piange la perdita della sua casa a Niscemi, crollata improvvisamente.

« Oggi è crollato anche il mio cuore, quella casa era il nostro focolare, l’avevamo voluta proprio così e io avevo fatto il progetto». Così l’ architetto Roberto Palumbo, proprietario della palazzina di tre piani crollata ieri nel precipizio di Niscemi, parla con il Corriere della sera di una delle case "simbolo" della frana. «C'era la nostra vita lì dentro - ricorda Palumbo - quella dei miei figli, di mia moglie, ora lei non c'è più. Se n'è andato un grosso pezzo del nostro mondo. Per fortuna siamo riusciti a recuperare le cose più importanti, il cane, le auto, le foto, le lettere, i quadri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Roberto Palumbo, proprietario della casa crollata a Niscemi. "C'era tutta la mia vita". E sulla frana: "Disastro annunciato, non è stato fatto nulla"

Approfondimenti su Niscemi Case

A Niscemi, una cittadina di 25mila abitanti in provincia di Caltanissetta, 1.

Questa mattina ad Adelfia un edificio è crollato improvvisamente.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Niscemi Case

Argomenti discussi: Niscemi, parla il proprietario della casa crollata nel precipizio: Mezzo secolo di vita in frantumi. Abuso edilizio? Macché.

Niscemi, parla il proprietario della casa crollata nel precipizio: «Mezzo secolo di vita in frantumi. Abuso edilizio? Macché»Intervista all'architetto Palumbo che abitava con la famiglia nella palazzina simbolo del disastro: «L'avevo progettata io, mezzo secolo di vita andato in frantumi: i maledetti devono pagarla. Questa ... corriere.it

Roberto Palumbo, proprietario della casa crollata a Niscemi. C'era tutta la mia vita. E sulla frana: Disastro annunciato, non è stato fatto nullaNessun abusivismo. «È stata costruita con regolare concessione edilizia, come lo sono le altre che le stavano vicine e sono rimaste ancora in piedi» ... gazzettadelsud.it