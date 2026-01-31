Adelfia | crollo di un edificio Ricerca tra le macerie All' origine forse l' esplosione di una bombola Niscemi | crollata palazzina di tre piani che era in bilico sulla frana

Questa mattina ad Adelfia un edificio è crollato improvvisamente. Vigili del fuoco e volontari hanno iniziato le ricerche tra le macerie per trovare eventuali sopravvissuti. Si pensa che l'esplosione di una bombola possa essere all'origine del crollo. Nel frattempo, vicino a Niscemi, una palazzina di tre piani, già instabile a causa di una frana, è crollata. Le squadre di soccorso cercano ancora due anziani coniugi scomparsi dopo il cedimento. La situazione rimane tesa e ancora

Si cercano due anziani coniugi. Un edificio è crollato in tarda mattinata ad Adelfia. Le ricerche in corso sono ad opera di vigili del fuoco e volontari, tra le macerie. Causa verosimile, l'esplosione di una bombola del gas. Frana a Niscemi, crolla nel precipizio una palazzina di tre piani: era in bilico da giorni Una palazzina di tre piani è crollata nel quartiere Sante Croci a Niscemi. Anziano morto a Tuturano dopo incendio in casa: s'indaga per omicidio colposo. Esplosione in una palazzina ad Adelfia, trovati morti marito e moglie 90enni: intrappolati sotto le macerie Le vittime sono Rocco Lotito, di 90 anni, e Antonetta Costantini, di 93: sono rimasti intrappolati nel crollo di un solaio della loro abitazione probabilmente causato da una bombola di gas. Evacuati i ... Adelfia (BA), palazzina crolla dopo un'esplosione: ricerche in corso tra le macerie Crollo di un edificio ad Adelfia dopo un'esplosione, si cercano eventuali persone sotto le macerie. Intervento in corso in via Oberdan. Un'esplosione si è verificata nella tarda mattinata di oggi, 31 gennaio, all'interno di un'abitazione ad Adelfia. Lo scoppio, secondo quanto si apprende, ha provocato il parziale crollo dell'immobile, situato in via Oberdan. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuo Una esplosione è avvenuta poco fa ad Adelfia,Bari,forse a causa di una bombola di gas che dovrebbe aver provocato il crollo di una edificio.E' accaduto in via Oberdan.Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco. Si teme per le due persone che abitano nell

