Niscemi 1.600 persone in fuga da un disastro annunciato | Dov’è lo Stato? Cos’hanno fatto con i miliardi stanziati per il territorio?

A Niscemi, una cittadina di 25mila abitanti in provincia di Caltanissetta, 1.600 persone sono scappate dalle loro case a causa delle nuove frane. La terra si muove, portando via case e speranze. Molti si chiedono dove siano finiti i soldi stanziati per mettere in sicurezza il territorio e perché ancora non ci siano interventi efficaci. La paura cresce tra le famiglie che vivono nel timore che il loro quartiere possa crollare da un momento all’altro.

