Niscemi 1.600 persone in fuga da un disastro annunciato | Dov’è lo Stato? Cos’hanno fatto con i miliardi stanziati per il territorio?
A Niscemi, una cittadina di 25mila abitanti in provincia di Caltanissetta, 1.600 persone sono scappate dalle loro case a causa delle nuove frane. La terra si muove, portando via case e speranze. Molti si chiedono dove siano finiti i soldi stanziati per mettere in sicurezza il territorio e perché ancora non ci siano interventi efficaci. La paura cresce tra le famiglie che vivono nel timore che il loro quartiere possa crollare da un momento all’altro.
A Niscemi, cittadina siciliana di 25mila abitanti in provincia di Caltanissetta, la terra continua a franare portando con sé case, sogni e la speranza di centinaia di famiglie. Il fenomeno che sta sconvolgendo l’intera collina ha assunto dimensioni eccezionali: il fronte della frana si estende per 4 chilometri e 700 metri, una vastità che lascia senza parole anche gli esperti. Nicola Casagli, professore di Geologia applicata all’Università di Firenze e tecnico della Protezione civile, non nasconde la sua preoccupazione: “Non ho mai visto una frana così enorme, con questo fronte di 4 chilometri e 700 metri. 🔗 Leggi su Cultweb.it
La rabbia di Niscemi: “Dov’è lo Stato? I miliardi inviati da Roma sono stati utilizzati per il territorio?”
La situazione a Niscemi evidenzia un senso di abbandono e insicurezza tra i cittadini.
