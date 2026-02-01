ritrovata morta donatella malisa scomparsa a trieste il 20 gennaio

Il corpo di Donatella Malisa è stato trovato senza vita tra le rocce del Carso triestino. La donna, scomparsa il 20 gennaio a Trieste, era al centro di un caso che aveva preoccupato l’intera regione. Tutti speravano in un suo ritrovamento vivo, ma purtroppo le ricerche si sono concluse con questa drammatica scoperta. Le autorità stanno indagando sui motivi della morte.

Il mistero che per giorni ha tenuto il Friuli Venezia Giulia con il fiato sospeso si è concluso nel modo più tragico tra le rocce del Carso triestino. Dopo una settimana di ricerche incessanti, è stato identificato come quello di Donatella Malisa, 43 anni, il corpo senza vita rinvenuto in un impervio dirupo lungo la strada Napoleonica. La donna era svanita nel nulla lo scorso 20 gennaio, lasciando dietro di sé una scia di interrogativi che avevano spinto persino la trasmissione televisiva Chi l’ha visto? a lanciare un accorato appello nazionale. Il ritrovamento è avvenuto in un’area estremamente scoscesa, difesa da una vegetazione fitta che ha reso le operazioni di recupero un vero e proprio sforzo corale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

