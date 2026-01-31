Donatella Malisa trovata morta sulla Napoleonica | identificato il corpo della 43enne

Donatella Malisa, la donna di 43 anni di Trieste, è stata trovata morta sulla Napoleonica dopo dieci giorni di ricerche. Il suo corpo è stato scoperto nel pomeriggio di sabato in una zona difficile da raggiungere, in un ritrovamento che ha sconvolto la città. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause del decesso.

Un ritrovamento drammatico dopo dieci giorni di ricerche. È di Donatella Malisa, 43 anni di Trieste, il corpo ritrovato nel pomeriggio di sabato 31 gennaio in una zona impervia della Napoleonica. La conferma ufficiale è arrivata in serata dalla Questura, dopo le complesse operazioni di recupero della salma da parte dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. Secondo quanto riferito dagli investigatori, non sono emersi elementi che facciano pensare all'intervento di terzi. L'ipotesi prevalente è quella di un gesto estremo, mentre le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio delle ultime ore della donna.

