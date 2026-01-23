Donna scomparsa nel nulla da giorni si cerca Donatella Malisa

Donatella Malisa, donna scomparsa da Trieste, è stata vista l'ultima volta a Grado. Non si hanno sue notizie da diversi giorni e le ricerche sono in corso. Le autorità chiedono collaborazione per rintracciarla e fare luce sulla sua scomparsa.

Non si vede a casa da alcuni giorni. La segnalazione della sorella sui social media. Ultima posizione nota: Grado Scomparsa nel nulla da Trieste, ultima posizione nota: Grado. Donatella Malisa non si vede a casa da giorni. A segnalarlo la sorella Cristina, nella serata di ieri, 22 gennaio, su Facebook. Il post, sul gruppo "Chi l'ha visto scomparsi casi di cronaca e irrisolti", indica che al momento della sparizione indossava "un giubbotto nero con collo azzurro e striscia catarifrangente sulle maniche, pantaloni, scarpe da tennis e uno zainetto nero tipo sacchetto con lacci". La donna avrebbe con sé il cellulare, che si sarebbe agganciato per l'ultima volta a una cella telefonica nella località balneare.

