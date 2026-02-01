Il Napoli ha faticato ma alla fine è riuscito a conquistare i tre punti contro la Fiorentina. Il Cagliari ha invece ottenuto una vittoria netta sul Verona, mentre il Torino ha battuto il Lecce. Restano ancora molte partite da giocare, ma le prime segnalazioni già fanno emergere qualche sorpresa. La Serie A entra nel vivo della stagione con team che cercano di mettere punti importanti in classifica.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Napoli fatica ma vince contro la Fiorentina, vittoria netta del Cagliari sul Verona. Il Torino batte il Lecce

Approfondimenti su Serie A 2025/26

Il Sassuolo conquista una vittoria importante contro il Pisa, mentre il Napoli fatica ma riesce a portare a casa i tre punti contro la Fiorentina.

Il Napoli ha vinto contro la Fiorentina con un risultato netto, mentre il Cagliari ha battuto il Verona.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Serie A 2025/26

Argomenti discussi: Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Guida alla Serie A Women 2025-26: calendario, risultati e dove vederla in tv; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori; Serie A 2025/2026 Giornata 22 : Risultati E Classifica.

Serie A, il Napoli batte la Fiorentina 2-1. Pisa-Sassuolo 1-3, Cagliari-Verona 4-0Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, il Napoli batte la Fiorentina 2-1. Pisa-Sassuolo 1-3, Cagliari-Verona 4-0 ... tg24.sky.it

Serie A, risultati e classifica 22ª giornata 2025/26: show Inter e Como, poker Dea e super JuveROMA. Ieri sera si è concluso il ventiduesimo turno del campionato di Serie A 2025/26, 32 gol realizzati che delineano ... restodelcalcio.com

Serie A e Serie B, cambiano i risultati per Pisa e Carrarese - La diretta - facebook.com facebook