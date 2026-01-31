Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Il Sassuolo piega il Pisa il Napoli fatica ma vince contro la Fiorentina

Il Sassuolo conquista una vittoria importante contro il Pisa, mentre il Napoli fatica ma riesce a portare a casa i tre punti contro la Fiorentina. Le partite di oggi hanno mostrato un campionato ancora aperto, con diverse squadre che lottano per migliorare la loro posizione in classifica. L’Inter di Cristian Chivu segue il suo cammino tra alti e bassi, confermando che la stagione si farà sicuramente interessante.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Il Sassuolo piega il Pisa, il Napoli fatica ma vince contro la Fiorentina

Questa mattina il Sassuolo ha vinto a Pisa, portandosi a casa i tre punti in trasferta.

Il campionato di Serie A 202526 entra nel vivo con alcune sorprese nell’ultimo turno.

