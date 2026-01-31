Il Sassuolo conquista una vittoria importante contro il Pisa, mentre il Napoli fatica ma riesce a portare a casa i tre punti contro la Fiorentina. Le partite di oggi hanno mostrato un campionato ancora aperto, con diverse squadre che lottano per migliorare la loro posizione in classifica. L’Inter di Cristian Chivu segue il suo cammino tra alti e bassi, confermando che la stagione si farà sicuramente interessante.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Il Sassuolo piega il Pisa, il Napoli fatica ma vince contro la Fiorentina

Approfondimenti su Serie A 2025/26

Questa mattina il Sassuolo ha vinto a Pisa, portandosi a casa i tre punti in trasferta.

Il campionato di Serie A 202526 entra nel vivo con alcune sorprese nell’ultimo turno.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Serie A 2025/26

Argomenti discussi: Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Guida alla Serie A Women 2025-26: calendario, risultati e dove vederla in tv; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori; Serie A 2025/2026 Giornata 22 : Risultati E Classifica.

Serie A, la Juventus batte il Napoli 3-0. Il big match Roma-Milan finisce 1-1Nelle altre sfide di oggi, il Sassuolo ha superato per 1-0 la Cremonese mentre l'Atalanta ha battuto agevolmente il Parma per 4-0. Il Bologna, avanti di due gol a Marassi contro il Genoa, rimane in 10 ... tg24.sky.it

Serie A, risultati e classifica 22ª giornata 2025/26: show Inter e Como, poker Dea e super JuveROMA. Ieri sera si è concluso il ventiduesimo turno del campionato di Serie A 2025/26, 32 gol realizzati che delineano ... restodelcalcio.com

L'editore giapponese Konami ha aggiornato sugli ottimi risultati delle sue serie più celebri: Metal Gear raggiunge 65,5 milioni di copie, Silent Hill sale a 14 milioni grazie alle ultime novità. - facebook.com facebook