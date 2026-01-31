Il Napoli ha vinto contro la Fiorentina con un risultato netto, mentre il Cagliari ha battuto il Verona. La Serie A 202526 prosegue con queste vittorie, e i tifosi seguono da vicino gli aggiornamenti sui match del campionato italiano. La Juventus è ancora in corsa, ma i risultati di oggi cambiano le prospettive della classifica.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Napoli regola la Fiorentina, il Cagliari batte il Verona

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

Il Napoli batte la Fiorentina 2-0 in una partita senza troppi fronzoli.

Gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati della Serie A 202526 mostrano gli esiti delle ultime partite, con particolare attenzione alle performance di Fiorentina e Cagliari.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Argomenti discussi: Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Guida alla Serie A Women 2025-26: calendario, risultati e dove vederla in tv; Serie A 2025/2026 Giornata 22 : Risultati E Classifica; Tabellone Coppa Italia 2025/2026, le partite: ottavi, quarti e semifinali.

Serie A, Pisa-Sassuolo 1-3. Napoli-Fiorentina finisce 2-1, adesso Cagliari-VeronaLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Pisa-Sassuolo 1-3. Napoli-Fiorentina finisce 2-1, adesso Cagliari-Verona ... tg24.sky.it

Serie A, la Juventus batte il Napoli 3-0. Il big match Roma-Milan finisce 1-1Nelle altre sfide di oggi, il Sassuolo ha superato per 1-0 la Cremonese mentre l'Atalanta ha battuto agevolmente il Parma per 4-0. Il Bologna, avanti di due gol a Marassi contro il Genoa, rimane in 10 ... tg24.sky.it

Serie A e Serie B, cambiano i risultati per Pisa e Carrarese - La diretta - facebook.com facebook