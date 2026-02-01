Risultati Elezioni Provincia Lecce | il nuovo presidente è Fabio Tarantino
Fabio Tarantino diventa ufficialmente il nuovo presidente della Provincia di Lecce. Con il suo nome in cima alle urne, Tarantino, sindaco di Martano, prende il posto di chi ha guidato l’ente finora. La sua elezione arriva dopo settimane di attesa e conferma il suo ruolo di figura di riferimento nel territorio. Ora, con il mandato in mano, si prepara a affrontare le sfide che lo aspettano.
È Fabio Tarantino, sindaco di Martano e presidente facente funzione, il nuovo presidente della Provincia di Lecce. L’elezione arriva al termine dello scrutinio delle consultazioni provinciali di secondo livello e sancisce il passaggio di testimone dopo le dimissioni di Stefano Minerva, che lo scorso autunno aveva lasciato l’incarico per candidarsi alle elezioni regionali di novembre 2025. Tarantino, candidato del centrosinistra con il sostegno del Movimento 5 Stelle, ha avuto la meglio nel confronto con Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce e candidato del centrodestra, sostenuto anche da Io Sud, Udc, Puglia Popolare e Nuovo Psi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Risultati Elezioni Provincia Lecce: il nuovo presidente è Tarantino
Fabio Tarantino è stato eletto nuovo presidente della Provincia di Lecce.
Risultati Elezioni Provincia Lecce: spoglio in corso e voti ponderati Tarantino-Poli Bortone
Sono in corso le operazioni di spoglio delle schede per le elezioni provinciali di Lecce.
