Ben 50 anni dopo il diploma. Si sono ritrovat al ristorante Antica Osteria del Gallo di Savignano gli studenti della III B del liceo classico Vincenzo Monti di Cesena per festeggiare i 50 anni della maturità. Sui 22 diplomati erano presenti in 17, in quanto 3 erano assenti per motivi di salute e 2 prematuramente scomparsi. Ha detto Antonio Urbini di Savignano sul Rubicone farmacista in pensione: "Mezzo secolo, ma chi se ne accorge davvero? Sono passati 50 anni da quando abbiamo lasciato le aule del liceo con il diploma in mano e la vita tutta davanti. Ci siamo ritrovati per un incontro davvero speciale, tra sorrisi, abbracci e ricordi che hanno accorciato le distanze del tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimpatriata a tavola a cinquant’anni dal diploma