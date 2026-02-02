Virtus Bologna-Dolomiti Trento 85-87 V nere per la prima volta ko in campionato alla Fiera

Questa sera a Bologna, la Virtus si ferma per la prima volta in campionato, sconfitta in casa dalla Dolomiti Trento con il punteggio di 85-87. La partita è stata combattuta fino all’ultimo secondo, ma alla fine sono stati i trentini a portare a casa la vittoria. Dusko Ivanovic, come sempre, ha mantenuto il suo stile asciutto e diretto, senza troppi giri di parole, anche nel post partita.

Bologna, 1 febbraio 2026 - Dusko Ivanovic non cambia. I suoi post partita - ma anche alla vigilia non cambia stile - sono dei telegrammi, delle cartoline. Solo che questa volta, la Virtus cade per la prima volta in campionato alla Fiera, più che il bastone usa la clava. Poche parole, certo, ma che pesano come macigni. "Preso tiri da tre senza senso, palle perse e commesso sciocchi falli antisportivi. Tutti segnali di poca attenzione". Il richiamo ci sta. Ma Dusko va oltre. "Non abbiamo prestato la giusta attenzione e questo è sintomo di una piccola squadra che dopo una grande vittoria gioca senza la giusta mentalità".

