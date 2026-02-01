Ricercato per spaccio in tutta Europa dopo un anno si consegna ai carabinieri di Bergamo | 30enne in cella

Dopo un anno di fuga, un uomo di 30 anni si è consegnato ai carabinieri di Bergamo. Ricercato in tutta Europa per spaccio, si è presentato spontaneamente al comando di via delle Valli e ora si trova in cella, in attesa di ulteriori sviluppi.

Bergamo. Si è presentato spontaneamente al comando di via delle Valli, dove è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento del giudice che risaliva al novembre 2024. Per più di un anno era stato irreperebile, ricercato in tutto il continente dopo l’emissione di un mandato di arresto europeo. Protagonista della vicenda un 30enne italiano, originario di Ragusa ma residente a Lallio. I carabinieri lo hanno portato in via Gleno sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale cittadino su richiesta della Procura a novembre 2024, scaturita al termine di un’articolata attività investigativa condotta del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bergamo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

