Ricercato in tutta Europa per spaccio La sua latitanza finisce in Darsena
Un ricercato per spaccio, attivamente cercato in tutta Europa, è stato arrestato a Viareggio. La sua latitanza si è conclusa grazie al tempestivo intervento dei militari del nucleo radiomobile, che lo hanno intercettato nei pressi della Darsena, a bordo di un camper parcheggiato vicino alla vecchia piscina comunale.
Lo hanno intercettato i militari del nucleo radiomobile di Viareggio a bordo di un camper parcheggiato nei pressi delle vecchia piscina comunale, in Darsena. Lì, un uomo di 49enne originario del Ruanda, viveva da latitante da quando si era allontanato dalla provincia veronese, cercando di rimanere nell’ombra per sfuggire ad un mandato di cattura internazionale. Scattato a seguito di una condanna definitiva emessa a suo carico dell’autorità giudiziaria di Bucarest. Il 49enne, con residenza fittizia a Grezzana (nel veronese), era chiamato infatti a scontare un cumulo delle pene di due anni, sei mesi e 24 giorni di reclusione per reati di produzione, vendita e acquisto illecito di sostanze stupefacenti, commessi in Ungheria tra il 2015 e il 2016. Lanazione.it
