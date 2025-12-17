Un ricercato per spaccio, attivamente cercato in tutta Europa, è stato arrestato a Viareggio. La sua latitanza si è conclusa grazie al tempestivo intervento dei militari del nucleo radiomobile, che lo hanno intercettato nei pressi della Darsena, a bordo di un camper parcheggiato vicino alla vecchia piscina comunale.

© Lanazione.it - Ricercato in tutta Europa per spaccio. La sua latitanza finisce in Darsena

Lo hanno intercettato i militari del nucleo radiomobile di Viareggio a bordo di un camper parcheggiato nei pressi delle vecchia piscina comunale, in Darsena. Lì, un uomo di 49enne originario del Ruanda, viveva da latitante da quando si era allontanato dalla provincia veronese, cercando di rimanere nell’ombra per sfuggire ad un mandato di cattura internazionale. Scattato a seguito di una condanna definitiva emessa a suo carico dell’autorità giudiziaria di Bucarest. Il 49enne, con residenza fittizia a Grezzana (nel veronese), era chiamato infatti a scontare un cumulo delle pene di due anni, sei mesi e 24 giorni di reclusione per reati di produzione, vendita e acquisto illecito di sostanze stupefacenti, commessi in Ungheria tra il 2015 e il 2016. Lanazione.it

Leggi anche: Ricercato in Turchia per omicidio, la latitanza finisce a Roma: arrestato

Leggi anche: Omicidio, evasione, latitanza, spaccio: due fratelli in carcere, un terzo ricercato

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ricercato in Europa arrestato ad Arezzo

Ricercato in tutta Europa per spaccio. La sua latitanza finisce in Darsena - Il 49enne era stato condannato in Ungheria per produzione, vendita e acquisto illecito di sostanze stupefacenti. lanazione.it