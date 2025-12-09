Ricercato in tutta Europa si nasconde in hotel a Montano Lucino | arrestato 39enne
Stava dormendo nella sua camera d’albergo, convinto di essere lontano da occhi indiscreti. Invece quella porta bussata alle prime luci dell’alba ha messo fine alla sua fuga: gli agenti della polizia di Stato di Como lo hanno trovato lì, in un hotel di Montano Lucino, dove si era registrato poche. 🔗 Leggi su Quicomo.it
