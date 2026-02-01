Ricerca così la mente usa lo spazio quando l’orologio del cervello non funziona 

Molti usano i gesti con le mani per capire il tempo che passa. Quando il cervello si ferma o si stanca, le persone tendono a muoversi da sinistra a destra o avanti e indietro per rappresentare lo scorrere del tempo. È un modo semplice e naturale di usare lo spazio per comunicare, anche senza parole.

Le persone ricorrono spesso a gesti spazialmente definiti, come il movimento delle mani da sinistra a destra o da dietro in avanti, per rappresentare e comunicare lo scorrere del tempo. Questi gesti accompagnano naturalmente espressioni che appartengono al linguaggio quotidiano come “prima-dopo”, “ieri-domani”, “presto-tardi”. Non è un caso che la rappresentazione spaziale del tempo sia profondamente radicata in modi di esprimersi comuni quali “lasciarsi il passato alle spalle”, e sia utilizzata anche per descrivere concetti complessi e contro intuitivi, come la “curvatura dello spazio-tempo” nella teoria della relatività.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Quando l'orologio interno del cervello non funziona come dovrebbe, la mente si affida allo spazio.

Un nuovo studio dimostra che il cervello umano usa lo spazio per capire il passare del tempo.

