Atreju la protesta degli eredi di Ende | Uso strumentale del nome ecco perchè non possono fermarlo

Gli eredi di Michael Ende contestano l'uso del nome Atreju, simbolo della loro protesta contro la manifestazione dei partiti di destra italiani. Pur riconoscendo le implicazioni legali, evidenziano come l’utilizzo sia strumentale e non possa essere fermato, sollevando questioni sulla tutela del patrimonio letterario e il rispetto delle origini dell’opera.

Gli eredi dello scrittore Michael Ende contestano apertamente l’uso dell’appellativo Atreju per il nome della manifestazione annuale che raccoglie i partiti italiani di destra, ma hanno anche spiegato perché dal punto di vista legale non possono fare nulla. L’incontro è organizzato annualmente dal 1998 da Giorgia Meloni. In un lungo messaggio FB, gli eredi dell’autore de La storia infinita, romanzo per ragazzi di cui Atreiu è il protagonista, si scagliano senza troppe remore contro un uso meramente strumentale del nome, contrario ai valori di cui l’opera letteraria si fa da sempre portatrice. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Atreju, la protesta degli eredi di Ende: “Uso strumentale del nome” ecco perchè non possono fermarlo

Gianfranco Fini si confessa ad Atreju, sul palco con Rutelli 32 anni dopo la sfida per la Capitale. Applausi da FdI: “Voto Giorgia, ha il merito di aver ricostruito questa comunità”. Continua a leggere su Libero e Liberoquotidiano.it. - facebook.com Vai su Facebook