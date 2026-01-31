Il bambino di Belluno lasciato a piedi dal bus avrà ruolo nella cerimonia d'apertura di Milano Cortina 2026

Un bambino di Belluno, fatto scendere da un autobus sotto la neve, avrà un ruolo speciale alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026. La sua storia ha fatto il giro dei giornali e ora diventa simbolo di questa edizione olimpica. La famiglia aspetta con emozione il grande giorno, mentre gli organizzatori annunciano che il bambino sarà tra gli ospiti d’onore alla cerimonia, che si terrà tra poche settimane.

Invitato alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 il bambino fatto scendere dal bus sotto la neve nel Bellunese. La famiglia accetta con entusiasmo mentre l’azienda di trasporti avvia accertamenti sull’accaduto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Belluno Cortina

Questa mattina a Belluno un bambino è stato lasciato a piedi dal bus.

Il bambino di Belluno, che aveva dovuto tornare a casa a piedi sotto la neve perché aveva preso il biglietto sbagliato, parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Belluno Cortina

Argomenti discussi: Bambino di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve per mancato adeguamento al nuovo biglietto bus a Belluno. La Provincia correrà ai ripari con rimborsi; Belluno, 11enne costretto a 6 km a piedi nella neve: aperta inchiesta; Belluno, bimbo non ha i soldi per il biglietto del bus: fatto scendere e lasciato a terra; Belluno, bambino senza biglietto per bus lasciato a piedi: aperta inchiesta.

Il bambino fatto scendere dal bus a Belluno avrà un ruolo nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina: la rivincitaFinirà con un lieto fine la vicenda del bambino bellunese di 11 anni costretto a percorrere oltre sei chilometri a piedi, sotto la neve, perché non aveva il nuovo biglietto da ... ilmattino.it

Il bambino di Belluno parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina: l’entusiasmo della famigliaLa proposta della Fondazione Milano Cortina 2026, dopo che l’11enne era dovuto tornare a casa a piedi, camminando per 6 km con -3 gradi, perché non aveva il biglietto ‘giusto’ per l’autobus e il condu ... msn.com

“Battiti Olimpici”, verso Milano Cortina 2026. Protocollo Po. Il percorso verso le Olimpiadi Questa sera alle 21.15 su IlSole24OreTv, canale 246 del digitale terrestre Una produzione Coni in collaborazione con SportFace x.com

Auro Bulbarelli anticipa una presunta sorpresa di Mattarella per Milano Cortina 2026, ma viene subito smentito. Una gaffe in diretta che trasforma un annuncio in un caso istituzionale: https://fanpa.ge/r58nj - facebook.com facebook