Riapre valico Rafah ma solo a pedoni

Dopo settimane di chiusura, il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto riapre domenica, ma solo per i pedoni. Israele ha deciso di riaprire il confine in base all’accordo di cessate il fuoco, anche se i movimenti rimarranno limitati. La misura riguarda solo il traffico di persone, non di veicoli, e si aspetta una risposta da parte di chi dovrà attraversare il confine.

14.36 In conformità con l'accordo di cessate il fuoco, Israele riaprirà da domenica il valico di Rafah, tra Gaza ed Egitto, al traffico pedonale in entrambe le direzioni, per "movimenti limitati". Lo ha annunciato il Coordinatore delle attività governative nei territori. Non è previsto l'utilizzo del valico per il trasporto di merci. Israele ha chiesto che tutti i camion passino dai propri posti di blocco presso la Striscia per i controlli necessari. Israele autorizzerà ogni persona, in coordinamento con l'Egitto,con supervisione Ue.

