La frontiera tra Gaza e l’Egitto si riapre in modo limitato. Dopo mesi di chiusura totale, il varco di Rafah è stato aperto di nuovo, anche se solo per il transito di aiuti umanitari e merci. Le autorità egiziane hanno deciso di permettere un passaggio graduale, sperando di alleggerire la situazione sulla Striscia di Gaza. Le prime persone e le prime merci sono già riuscite a passare, ma resta ancora molta tensione tra le parti.

Il valico di Rafah, che collega la Striscia di Gaza all’Egitto, è stato riaperto in modo parziale dopo mesi di chiusura totale. L’apertura, avvenuta il 1° febbraio 2026, riguarda soltanto il transito umanitario e il passaggio di merci essenziali, con limitazioni severe che escludono il transito di persone per motivi personali o di rimpatrio. Il varco, strategico per l’approvvigionamento di cibo, acqua, medicine e carburante nella zona, era rimasto bloccato per oltre un anno a causa di tensioni geopolitiche e accordi tra Israele, Hamas e le autorità egiziane. La decisione di riaprirlo parzialmente è stata presa dopo un’intensificazione dei colloqui tra i vari attori coinvolti, con l’Egitto che ha assunto un ruolo centrale nel mediare tra Gaza e le potenze regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riapertura graduale del varco di Rafah, aperture limitate per il transito umanitario e merci tra Gaza e Egitto.

Israele ha riaperto parzialmente il varco di Rafah, il punto di passaggio tra Gaza e l'Egitto.

