Israele ha riaperto parzialmente il varco di Rafah nella Striscia di Gaza

Israele ha riaperto parzialmente il varco di Rafah, il punto di passaggio tra Gaza e l’Egitto. La frontiera, chiusa da anni, ora permette di attraversare, ma i controlli restano severi e ci sono molte restrizioni. La decisione ha suscitato speranze tra la popolazione, anche se ancora si temono disagi e limitazioni.

È il passaggio di confine con l'Egitto, di fatto chiuso da anni: continueranno però a esserci controlli rigidi, e molte limitazioni Israele domenica ha riaperto parzialmente il varco di Rafah, cioè il passaggio di confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto. Era chiuso al passaggio regolare delle persone dall’ottobre del 2023, quando cominciò la guerra con Hamas. Israele aveva preso il controllo del varco nei primi mesi della guerra, e da allora aveva consentito esclusivamente l’uscita di pochissime persone, principalmente per gravi emergenze umanitarie. Anche dopo l’apertura, comunque, il passaggio non sarà libero, e Israele continuerà a controllare chi entra e chi esce. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Israele ha riaperto parzialmente il varco di Rafah nella Striscia di Gaza Approfondimenti su Rafah Confine Israele ha detto che nei prossimi giorni riaprirà il varco di Rafah Gaza, aiuti umanitari entrano nella Striscia dal valico di Rafah Questa mattina, alcuni camion pieni di aiuti umanitari e coperte sono entrati nella Striscia di Gaza dal valico di Rafah, in Egitto. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Rafah Confine Argomenti discussi: L'Idf torna a colpire Gaza: 32 morti. Israele pronto a riaprire parzialmente oggi il valico di Rafah - Aggiornamento del 01 Febbraio delle ore 02:22; Gaza, Israele riaprirà parzialmente il valico di Rafah. Ong: Nuova ondata di violenze. Gaza, Israele riaprirà parzialmente il valico di Rafah. Ong: Nuova ondata di violenzeLeggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Israele riaprirà parzialmente il valico di Rafah. Ong: 'Nuova ondata di violenze' ... tg24.sky.it Israele riapre il valico di Rafah, 'passaggio consentito solo a residenti Gaza'Israele ha dichiarato di aver riaperto il valico di Rafah tra Gaza ed Egitto, consentendo il passaggio esclusivamente ai residenti palestinesi del territorio. (ANSA) ... ansa.it #Gaza Israele ha dichiarato di aver riaperto il valico di #Rafah tra Gaza ed Egitto, chiuso dal maggio 2024. Il passaggio (vitale per civili e aiuti) sarà consentito esclusivamente ai residenti palestinesi. Oggi dovrebbero transitare i feriti; lunedì la riapertura per t - facebook.com facebook Israele ha dichiarato di aver riaperto il valico di Rafah tra Gaza ed Egitto, consentendo il passaggio esclusivamente ai residenti palestinesi del territorio. "In conformità con l'accordo di cessate il fuoco e una direttiva del livello politico, il valico di Rafah è stato ap x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.