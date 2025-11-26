Rapinese e Gaddi il duello social sui peri e sui ciliegi che affonda le radici in una vecchia doppia intervista | eccola

Quicomo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso dei ciliegi di via XX Settembre e dei peri di via Aldo Moro diventa l’ennesimo terreno di scontro politico tra il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, e il consigliere regionale di Forza Italia, Sergio Gaddi. Questa volta il teatro non è il consiglio comunale o una conferenza stampa, ma. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Scontro Rapinese-Gaddi a colpi di video social. Il sindaco: “Sei un umarell”. Il consigliere: “Stupida strategia di conflitto” - Botta e risposta in mattinata tra il sindaco di Como Alessandro Rapinese e il consigliere regionale di Forza Italia Sergio ... Scrive espansionetv.it

Cerca Video su questo argomento: Rapinese Gaddi Duello Social