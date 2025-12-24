Perdite idriche diseguaglianze costi elevati | ecco gli obiettivi dell' Aica per l' anno che verrà

“Sono stati 5 mesi intensi, complessi, spesso difficili. Mesi in cui Aica ha scelto di cambiare passo, affrontando problemi strutturali che si trascinano da decenni e che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini: turni di erogazione ridotti, reti idriche obsolete, perdite diffuse. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: MotoGP, Fermin Aldeguer rookie dell’anno: “È solo uno degli obiettivi dell’anno, oggi potevamo fare di più”

Leggi anche: Amap, ecco "i custodi dell’acqua": arriva il videogame che insegna a non sprecare risorse idriche

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Perdite d’acqua sotterranee, la soluzione arriva… dal cielo! - Il problema delle perdite nella rete idrica italiana rappresenta una delle principali criticità nella gestione delle risorse idriche del Paese. hwupgrade.it

Nuove Acque prima in Italia per riduzione perdite idriche - Per questo e altri parametri Nuove Acque è stata premiata da ARERA Arezzo, 18 luglio 2025 – Perdite d’acqua più basse e ... lanazione.it

Riduzione perdite reti acquedottistiche, opere per 25 milioni - "Approvato un pacchetto di interventi per 25 milioni di euro a favore dell'intero sistema idrico abruzzese, volto a ridurre le perdite delle reti acquedottistiche e a potenziare ed efficientare il ... ansa.it

PERDITE IDRICHE A POTENZA, GIUZIO: RISOLTE GRAZIE AD AL DUE CRITICITÀ STORICHE Grazie a una proficua collaborazione istituzionale, sono state finalmente risolte due problematiche che da anni interessavano alcune aree della città, creando di - facebook.com facebook