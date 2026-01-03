Erba scivola in un dirupo e resta bloccata | 36enne rintracciata e salvata

Una donna di 36 anni è stata trovata e salvata dopo essere scivolata in un dirupo durante una passeggiata nei boschi a Como. La scomparsa aveva preoccupato familiari e amici, che hanno attivato le ricerche. L’intervento dei soccorritori ha permesso di rintracciarla e metterla in sicurezza, evidenziando l’importanza di adottare precauzioni durante escursioni in zone impervie.

Como, 3 gennaio 2026 – Era uscita per fare una passeggiata nei boschi, ma non è più rientrata a casa. E' accaduto a Erba, nel Comasco, ad una donna di 36 anni che è stata rintracciata e portata in salvo grazie al Gps. Lo scorso 2 gennaio, dopo aver ricevuto la denuncia di scomparsa, il comando stazione carabinieri di Erba aveva avviato le ricerche della donna, con l'attivazione del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparsa da parte della prefettura di Como. Le attività sono state coordinate dal comando dei carabinieri, con il supporto della Protezione civile di Erba e dei vigili del fuoco di Como. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Erba, scivola in un dirupo e resta bloccata: 36enne rintracciata e salvata Leggi anche: Scivola al buio in un dirupo e resta bloccata: donna ritrovata nella notte a Erba Leggi anche: Scivola nel buio e finisce in un dirupo: ragazza salvata nella notte Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Cade in una bocca di lupo durante i lavori in casa: 89enne soccorso dai vigili del fuoco; Notte di interventi nel Comasco: investito un ciclista, donna in ospedale per alcol e lite con coltello. Scivola al buio in un dirupo e resta bloccata: donna ritrovata nella notte a Erba - Si è concluso positivamente nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 gennaio un intervento di ricerca persona attivato a Erba, in provincia di Como, dopo la segnalazione di una donna che si era allontana ... quicomo.it

Erba, cade in un dirupo: attivato il piano per le ricerche, donna salvata - Ieri, nella prima serata, a seguito di una denuncia di scomparsa ... espansionetv.it

#AccaddeOggi | #22dicembre 1975 Un Boeing 707 della TWA, volo 842 da New York, tenta l’atterraggio a Malpensa mentre c'è una nebbia fittissima. L’aereo manca la pista, scivola sull’erba e si spezza in due, con rottami sparsi per centinaia di metri. A bordo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.