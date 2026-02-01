Matteo Renzi si è espresso duramente sulla questione della radicalizzazione politica dopo i disordini di Torino. Durante un evento, l’ex premier ha detto che i gruppi radicali non sono semplici errori di percorso, ma scelte che possono portare al terrorismo. Ha voluto chiarire come l’opposizione politica non possa essere confusa con atti violenti, sottolineando la preoccupazione per la deriva di alcuni movimenti.

Matteo Renzi ha affrontato con tono deciso il nodo della radicalizzazione politica dopo gli scontri del corteo di Askatasuna a Torino, definendo in maniera netta la distinzione tra opposizione politica e violenza. L’ex presidente del Consiglio ha criticato la sinistra per la sua incapacità di rompere ogni legame con le correnti estreme, sottolineando che non si tratta di errori di percorso, ma di scelte che portano direttamente al terrorismo. L’occasione è stata l’attacco alla forza dell’ordine durante il corteo, che ha provocato ferimenti tra gli agenti e ha suscitato un’ondata di reazioni da parte delle istituzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Renzi sull’Askatasuna: “Radicali non sono errori di percorso, ma scelte che portano al terrorismo

Approfondimenti su Askatasuna Radicalizzazione

I Radicali si sono sdraiati questa mattina sul selciato di piazza Cln, a Torino.

Ultime notizie su Askatasuna Radicalizzazione

