askatasuna i radicali si sdraiano in piazza

I Radicali si sono sdraiati questa mattina sul selciato di piazza Cln, a Torino. L’azione arriva alla vigilia delle manifestazioni antagoniste pro Askatasuna. Un gesto diretto, che ha attirato l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine già in piazza. Nessuna provocazione, ma una presa di posizione chiara davanti a una giornata di proteste che si preannunciano calde.

Si sono sdraiati sul selciato di piazza Cln, a Torino, per dire “no alle minacce e no alla violenza” alla vigilia delle manifestazioni antagoniste pro Askatasuna annunciate nel capoluogo piemontese L’iniziativa è stata di alcune associazioni radicali. “Per Torino – ha spiegato Igor Boni, di Europa Radicale – si prospetta una giornata tempestosa. Ci saranno tre cortei che minacciano di volersi ‘riprendere la città’, qualunque cosa voglia dire. Noi, da radicali, crediamo che idee e rivendicazioni debbano essere espresse senza violenza”. Ogni attivista aveva un cartello con una lettera dell’alfabeto per comporre la scritta “Non violenza”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

I radicali si sono sdraiati sul selciato di piazza Cln, a Torino, per protestare contro le minacce e la violenza.

La piazza dei Radicali ha accolto la manifestazione a sostegno dell'Iran, con partecipanti provenienti da diverse realtà.

