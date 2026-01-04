Triestina-Alcione Milano lunedì 05 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Il 5 gennaio 2026 alle ore 20:30 si disputa il match tra Triestina e Alcione Milano, valido per la prima giornata del girone di ritorno nel girone A di Serie C. Di seguito, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici per questa sfida, offrendo un quadro completo e aggiornato sulla partita.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.