Alessandra Graziottin | La scuola non emancipa più perché il livello degli insegnanti si è abbassato e gli studenti non sanno leggere un testo
La psicologa Alessandra Graziottin ha scritto su Il Gazzettino un'analisi sul declino della scuola italiana. "Ero forte in inglese perché avevo un'insegnante bravissima. La matematica mi è andata di traverso perché avevo un insegnante che me l'ha fatta odiare", scrive Graziottin citando frasi comuni tra gli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: La famiglia nel bosco cambia strategia per riavere i figli: “Sì a scuola e vaccini”. Il giallo degli esami certificati: “I bimbi non sanno leggere”
Leggi anche: Vimercatese, terra per i più piccoli. Duecento insegnanti a scuola per imparare a “leggere“ i bambini
Alessandra Graziottin: «La scuola in crisi e l'arte perduta di insegnare».
Alessandra Graziottin: «La scuola in crisi e l'arte perduta di insegnare» - «La matematica mi è andata di traverso perché avevo un insegnante che me l'ha ... ilgazzettino.it
Alessandra Graziottin: «Perché il voto in condotta a scuola è giusto e necessario» - «La trappola era congegnata in modo sottile: era fatta a piramide tronca, adagiata sul terreno. ilgazzettino.it
Alessandra Graziottin MD. . Il papà in sala parto: è sempre giusto insistere sulla sua presenza E se lui non se la sente, come può la memoria avversiva avvolgere negativamente le memorie della coppia Scopriamo insieme come il diventare genitori possa e - facebook.com facebook
17/12/2025 Senza più le ovaie, il mondo mi è crollato addosso: perché alessandragraziottin.it/it/articoli.ph… #IsteroAnnessiectomia #MenopausaIatrogena #TOS #Testosterone x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.