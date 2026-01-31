Domenica 1 febbraio, al Bernabeu, il Real Madrid affronta il Rayo Vallecano alle 14.00. La squadra di casa cerca di mettere fine alle turbolenze di questa stagione, ma il rischio di un’altra partita nervosa resta alto. I tifosi sperano in tanti gol e in una vittoria che possa riportare un po’ di serenità, anche se le ultime settimane hanno dimostrato che la pace dura poco nel team madrileno.

La pace dura poco in questa stagione nel Real Madrid: quando sembra che la squadra stia trovando un po’ di serenità e sia nel buon cammino, arriva quasi subito un evento destabilizzante. Mercoledì notte i Blancos sono naufragati in maniera piuttosto deprimente a Lisbona, vittime di un Benfica che ha vissuto la notte della vita,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Madrid-Rayo Vallecano (domenica 01 febbraio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Tanti gol al Bernabeu?

Approfondimenti su Real Madrid Rayo Vallecano

Domenica alle 14, il Real Madrid torna in campo contro il Rayo Vallecano.

Analisi e pronostici per il match Real Madrid-Levante, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 14:00.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Real Madrid Rayo Vallecano

Argomenti discussi: Real Madrid - Rayo Vallecano Riassunto della partita; Liga, Real Madrid-Rayo Vallecano: pronostici, migliori scommesse e quote; Real Madrid - Rayo Vallecano : où et quand voir le match ?; quote Real Madrid Rayo Vallecano: il pronostico sui blancos.

Real Madrid vs Rayo Vallecano – Pronóstico y Apuestas de La Liga 2026Los mejores pronósticos deportivos para el duelo de Real Madrid vs Rayo Vallecano, válido por la Jornada 22 de La Liga. prensafutbol.cl

Canales TV para ver Real Madrid vs Rayo Vallecano gratis: horarios del partido por LaLigaRevisa qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano y los horarios para ver el partido por la fecha 22 de LaLiga el estadio Santiago Bernabéu. elcomercio.pe

ç Il Barcellona si impone in trasferta: passa in vantaggio con Yamal, viene ripresa da Rodriguez e poi chiude il match con Ferran Torres e Rashford. La squadra di Flick, in attesa di Real Madrid-Rayo Vallecano, si porta a - facebook.com facebook

Schjelderup rimane al @SLBenfica dopo la doppietta contro il Real Madrid: i portoghesi hanno intenzione di proporre un rinnovo all'esterno. @SkySport x.com