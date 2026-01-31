Domenica il Real Madrid affronta il Rayo Vallecano in una partita importante. I padroni di casa vogliono conquistare i tre punti davanti al loro pubblico, mentre gli ospiti sperano di sorprendere e portare a casa un risultato positivo. La sfida si preannuncia intensa, con entrambe le squadre pronte a dare battaglia sul campo.

2026-01-30 19:56:00 Giorni caldissimi in redazione! Domenica il Real Madrid ospita il Rayo Vallecano. Leggi la nostra anteprima approfondita qui. Anteprima della partita Real Madrid-Rayo Vallecano. È stato un infrasettimanale terribile per il Real Madrid e il tecnico Alvaro Arbeloa. La sconfitta per 4-2 in casa del Benfica è stata già abbastanza dura, in quanto ha condannato i 15 volte campioni d’Europa agli spareggi nel tentativo di raggiungere gli ottavi di finale della Champions League, ma il modo della prestazione a Lisbona è stato ancora peggiore. Kylian Mbappe ha segnato due gol per il Real, ma il Real è stato il secondo migliore per gran parte della partita grazie al colpo di testa del portiere di casa Anatoliy Trubin nei minuti di recupero che ha anche preservato il posto del Benfica nella competizione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Real Madrid-Rayo Vallecano: formazioni, statistiche e anticipazioni

Approfondimenti su Real Madrid Rayo Vallecano

Domenica alle 14, il Real Madrid torna in campo contro il Rayo Vallecano.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Real Madrid Rayo Vallecano

Argomenti discussi: Pronostico Real Madrid-Rayo Vallecano: analisi, quote e consigli; PREVIEW | Real Madrid vs Rayo Vallecano - team news, lineups, predictions; Formazioni ufficiali, Rayo Vallecano - Real Madrid: Ancelotti si affida allo stesso tridente offensivo; Liga: i risultati delle gare del sabato.

Pronostico Real Madrid vs Rayo Vallecano – 1 Febbraio 2026La sfida di La Liga tra Real Madrid e Rayo Vallecano accende l’interesse degli appassionati. Si gioca il 1 Febbraio 2026 alle 14:00 presso lo storico Stadio ... news-sports.it

Real Madrid vs. Rayo Vallecano, por la Liga de España 2025: día, hora y cómo seguir online?V????u0001u000eu00140<,u0016? ?u0018?ACu0005?%Xu0010aqX?C?44E ?`a$?b?`????1u0012?y?b$??u0003??} ... lanacion.com.ar

Dopo il gol di Trubin in Benfica-Real Madrid, i social media manager delle squadre hanno dovuto subito preallertare i loro grafici L'Elche ha imparato la lezione e ha preferito non lasciare nulla al caso #Trubin #Benfica #Elche - facebook.com facebook

#Playoff #ChampionsLeague: l' #Inter pesca il #Bodo, #Mourinho sfiderà il Real Madrid. #Juve col Gala, #Atalanta vs BVB x.com